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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحزاب ترفض إنشاء الإصلاح معسكرات غير قانونية في تعز
الجمعة 13 ديسمبر 2019
الخليج 365
أعلنت الأحزاب اليمنية رفضها تجييش الميليشيا وإنشاء معسكر غير قانوني في منطقة يفرس بمديرية جبل حبشي برعاية الزعيم القبلي المؤيد لـ«الإخوان» حمود المخلافي.
وأكدت الأحزاب في بيان صدر عنها أنها ترفض محاولات «تحويل تعز ساحة حرب لتصفية صراعات وأجندات خارجية لا تمت للمشروع الوطني بصلة ولا تخدمه بقدر ما تعمل على تفتيته».
وفي إشارة إلى الدعم الخارجي لهذه التشكيلات أوضحت الأحزاب أن «التعامل مع كيانات محلية أو دول إقليمية وغير إقليمية خارج أطر مؤسسات الدولة وقيادتها الشرعية يعد جريمة وخيانة وطنية»، كما جددت «رفضها التام لمحاولة تعكير العلاقات مع التحالف العربي أو الإساءة لأي من أطرافه».
وطالبت الأحزاب في بيان من محافظ المحافظة «الوقوف بحزم واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع أي محاولات من شأنها خلق تشكيلات مسلحة خارج نطاق المؤسسة العسكرية».
وحاء البيان بعد أيام من افتتاح معسكر ضخم في منطقة يفرس التابعة لمديرية جبل حبشي بقيادة حمود المخلافي المقيم خارج اليمن منذ ما يزيد على سنتين والممول من دول إقليمية معادية للتحالف، وقال إن الهدف هو حماية تعز من أي مخاطر واستكمال تحرير ما تبقى منها تحت سيطرة الحوثيين.
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