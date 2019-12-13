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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.. مليشيا الحوثي تواصل خروقاتها في حيس الجمعة 13 ديسمبر 2019 الخليج 365 أقدمت مليشيا الحوثي أمس الخميس، على استهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وشنت مليشيا الحوثي عمليات قصف واستهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. واستخدمت مليشيا الحوثي في عمليات القصف بحيس قذائف مدفعية B10 وقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82.

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