شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير الأمريكي لدى اليمن يؤكد على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السفير الأمريكي لدى اليمن يؤكد على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض الجمعة 13 ديسمبر 2019 الخليج 365 أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل أمس الخميس، على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية.

Advertisements وجدد هنزل دعم بلاده للجهود الأممية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. وشدد السفير الأمريكي لدى اليمن على أهمية التصدي للأطماع الإيرانية في اليمن.

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