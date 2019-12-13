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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تقصف مواقع القوات المشتركة ببيت الفقيه
الجمعة 13 ديسمبر 2019
الخليج 365
قصفت مليشيا الحوثي مساء الخميس، مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.
وقالت مصادر إن المليشيات قامت باستهداف مواقع القوات المشتركة بالأسلحة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7.
ووجهت عناصر المليشيات نيران أسلحتها لمواقع أخرى تابعة للقوات المشتركة في المنطقة خاصةً سلاح معدل البيكا والأسلحة الرشاشة الخفيفة.
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