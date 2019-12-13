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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تقصف مواقع القوات المشتركة ببيت الفقيه الجمعة 13 ديسمبر 2019 الخليج 365 قصفت مليشيا الحوثي مساء الخميس، مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر إن المليشيات قامت باستهداف مواقع القوات المشتركة بالأسلحة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7. ووجهت عناصر المليشيات نيران أسلحتها لمواقع أخرى تابعة للقوات المشتركة في المنطقة خاصةً سلاح معدل البيكا والأسلحة الرشاشة الخفيفة.

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