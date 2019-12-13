شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عريس يفشل بفعل هذا الشيئ مع زوجته ليلة الزفاف.. لن تصدق كيف كانت ردة فعلة ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد حفل زفاف في أذربيجان، واقعة غريبة، حيث قام عريس غاضب بتحطيم زجاجة “الشمبانيا” على الأرض أمام الضيوف والحاضرين للحفل. وبحسب “الديلي ميل”، فإنه من المفترض أن تكون تلك اللحظات سعيدة، لكن هذا لما يحدث مع الزوجين الغاضبين، فظهر العريس في اللقطة الأولى منزعجا من عدم قدرته على تقطيع “التورتة” وإسقاط السكين من يده.

وقامت امرأة من الحضور بإنقاذ الموقف والتقطت “السكين” من الأرض وبدأت في تقطيع التورتة ثم ضحك الجميع على هذا الموقف.

وتحول الأمر بعد ذلك إلى فوضى، بعد أن تعكر مزاج العريس الذي فشل في الإمساك بالسكين وتقطيع التورتة وحاول أن “يرش” الشمبانيا على الحاضرين وفشل أيضا فقام بتحطيم الزجاجة. جديد "الخليج 365" Advertisements

لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــــا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. عريس يفشل بفعل هذا الشيئ مع زوجته ليلة الزفاف.. لن تصدق كيف كانت ردة فعلة ( فيديو ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.