شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ظهور مفاجئ لـ الصحفية البنانية "بولا نوفل" تشعل مواقع التواصل ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - Samir Kassir Eyes✔@SK_Eyes . الاعتداء على الصحافية بولا نوفل وعدد من المتظاهرين وتكسير عدد من السيارات من قبل الأجهزة الأمنية في محيط فردان@paulanawfal #لبنان_ينتفض . الاعتداء على الصحافية بولا نوفل وعدد من المتظاهرين وتكسير عدد من السيارات من قبل الأجهزة الأمنية في محيط فردان@paulanawfal #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/J1TnLZFNwL Advertisements — Samir Kassir Eyes (@SK_Eyes) December 10, 2019 ٢٧٧ . الاعتداء على الصحافية بولا نوفل وعدد من المتظاهرين وتكسير عدد من السيارات من قبل الأجهزة الأمنية في محيط فردان@paulanawfal #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/J1TnLZFNwL — Samir Kassir Eyes (@SK_Eyes) December 10, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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