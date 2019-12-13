شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شركة النفط اليمنية تزف بشرى سارة الى جميع المواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements كدت شركة النفط اليمنية وصول السفينة (باهير دار) المحملة بكمية (29,930 )طن من مادة البنزين الى غاطس ميناء الحديدة بعد ان تم احتجازها لدى تحالف العدوان لمدة ”15” يوما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : شركة النفط اليمنية تزف بشرى سارة الى جميع المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.