شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير خطير جداً.. اياك ان تغسل القات بالماء والملح.. تعرف على الطريقة الصحيحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر خبراء من مغبة غسل القات بالماء والملح ، مؤكدين بأن هذه الطريقة خاطئة جدا ويقع فيها الكثير من المواطنين مما يعرضهم للإصابة بأمراض عدة سيما السرطان.

ويكثف المزارعون من جهودهم بـ"رش" العديد من المبيدات الحشرية والسموم بهدف تغطية حاجة السوق اليمنية من "القات" خصوصا في فصل الشتاء حيث يعمل البرد على الحد من نموه إضافة إلى شحة المياه نظرا لعدم هطول الأمطار.

جديد "الخليج 365"

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وقال الخبراء إن المزارعين يقومون برش شجرة القات بمبيدات سامة مركبة من عدة مواد كيمائية بهدف تسريع حصوله وخاصة أيام البرد بسبب بطئ نمو القات وبعض هذه المركبات حين تتحد بالملح "كلوريدالصوديوم" ينتج مركبات جديدة أشد وأكثر سمية..

فمثلا المركبات الفلسفية المخصصة للحشرات تتفاعل مع الملح مكونة مادة جديدة من كلوريدات الفسفور السامةجدا والمسببةلسرطان المعدة.

وكذالك بعض المركبات الخاصة بمكافحة البياض الدقيقي"الغفان"

ـ تتفاعل مع الملح مكونةمستحلبات الصوديوم وهي أيضا مواد مسرطنة سامة!.

ـ الطريقة الصحيحة لغسل القات:

ـ والصحيح ان يغسل القات بماء دافئ معتدل السخونة يسرع ويساعد على ذوبان السموم المستحلبة وذات الطبقة الزيتية

أو باضافة قليل من الصابون للماء لما له من خاصية تفكيك الجزيئات الزيتية ثم يغسل بعد ذلك للتخلص من آثار الصابون.

ـ هناك بعض الناس لايدري بخطورة اضافة ملح الطعام لغسل القات ولايعلمون ان اكثرالمصابين بسرطان المعدة والحلق والفم ناتج من نواتج تفاعل الملح مع المبيدات.