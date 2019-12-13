شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عليها.. دراسة حديثة تكشف عن " 7 " فوائد للزواج بالثانية.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت دراسة بريطانية حديثة أنّ الزواج بامرأة ثانية يجعل الرجل سعيداً ويعزز فرص تحقيق حياة ناجحة.

وأوردت الدراسة التي أجرتها مجموعة من الخبراء في جامعة “شيفيلد” البريطانية، أنّ الزواج للمرة الثانية، يعزّز نجاح الرجل على الصعيدين المالي والمهني، مشيرة إلى أنّ هذا الزواج يمنح الرجل ثقة بالنفس وراحة أكبر، ما يمكّنه من تحقيق مشاريعه وأحلامه.

جديد "الخليج 365"

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وبينت الدراسة أنّ تعدد الزوجات هو سبب نسبي من أسباب سعادة الرجل وتحسن صحته المادية والعامة، بالإضافة إلى نقص معدل وفاته، كما أوضحت الدراسة أنّ زواج الرجل بأكثر من امرأة يجعله يحظى بعائلة أكبر وعناية أفضل خاصة خلال مرحلة الشيخوخة.

من جهته، أوضح الاختصاصي في تطوير علم النفس في جامعة “باث سبا” البريطانية الباحث لانس ووركمان أنّه كلما كان للمرء أكثر من زوجة تعتني به، كلما كان ذلك حافزاً ليعيش فترة أطول.

ووفقاً للعديد من الدراسات بحسب ووركمان، فإنّ الرجل المتزوج يعيش فترة أطول من العازب.

كما بيّن الباحث البريطاني أنّ ارتباط الرجل بامرأة أخرى يزيد اشتياقه إلى زوجته الأولى، وهذا يحسّن علاقتهما الزوجية ويعيد إليها النشاط والود من جديد، خاصة أنّ العلاقة الزوجية تصاب بفتور بعد الزواج أو ما يسمى “الخرس الزوجي”.

ورغم أنّ الدراسة قد تشعر الزوجة الأولى بالإحباط واليأس، إلا أنّ الخبراء يؤكدون أنّ نتائج الدراسة تصب في صالح الزوجة الأولى، إذ تبيّن أن الزواج الثاني للرجل يجدد علاقته بالأولى ويبعد الملل، وبالتالي يعود بالنفع على الزوجة الأولى.