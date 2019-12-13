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ورد للتو : صعود مرعب للريال السعودي والدولار الامريكي امام الريال اليمني مساء اليوم الخميس ( اخر اسعار الصرف )

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عدن - ياسمين التهامي - أسعارالصرف في العاصمة صنعاء

الريال السعودي ????????

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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الشراء

 154.8 - 155

البيع 
155.3  - 155.5

الدولار الامريكي????????

الشراء
586 - 588

البيع
 590 - 593

 أسعارالصرف في العاصمة المؤقتة عدن :

الريال السعودي ????????

الشراء

157.5

لبيع

158

الدولار الامريكي????????

الشراء

597

البيع

602

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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