شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : صعود مرعب للريال السعودي والدولار الامريكي امام الريال اليمني مساء اليوم الخميس ( اخر اسعار الصرف ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعارالصرف في العاصمة صنعاء الريال السعودي ???????? جديد "الخليج 365" Advertisements الشراء 154.8 - 155 البيع

155.3 - 155.5 الدولار الامريكي???????? الشراء

586 - 588 البيع

590 - 593 أسعارالصرف في العاصمة المؤقتة عدن : الريال السعودي ???????? الشراء 157.5 لبيع 158 الدولار الامريكي???????? الشراء 597 البيع 602

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