شكرا لقرائتكم خبر عن وداعن للفياجرا.. نبتة يمنية رخيصة الثمن تخلصك من الاحتباس وعسر الهضم والأمراض الجلدية وتقوي ‘‘قدارتك الجنسية‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لنبتة الجرجير فوائد كثيرةٌ ومتنوِّعة، فهو يحتوي على نسبةٍ كبيرة جداً من المواد المُغذيِّة بالنسبة لوزن أوراقه، وذلك عدا عن كونه غنياً جداً بالغذاء مقارنةً بالكميَّة الصغيرة جداً التي يعطيها من السعرات الحرارية، حيث إنَّ فيه كثيراً من الفيتامينات المُهمِّة للجسم، مثل فيتامينات A وC وK، وكذلك المعادن، ومنها الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، ومن هذا المُنطلق، فهو يعتبر خياراً جيِّداً لمن يُريد تخفيض وزنه. للجرجير فوائد مُعيَّنة بسبب المواد الغذائية التي يحتويها، فهو يُساعد على تخفيف خطر الإصابة بالسرطان، وزيادة صحَّة العظام، وتحسين صحَّة البصر والجلد، وكذلك فإنَّه يرفع من أداء الدماغ والنظام المناعي.

شرب عصير أوراق الجرجير وأكل بذوره اللاذعة، مثل الخردل، وكذلك أكل أوراقه الغضَّة، له فوائد عديدة مُختلفة، منها ما يأتي: مضادٌّ لحفر الأسنان ومشاكل العظام، وذلك لاحتوائه على نسبة عاليةٍ من فيتامين K الذي أثبتت الدراسات أهميَّته للعظم.

جديد "الخليج 365"

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منبه ومدرٌّ للبول.مليِّن للبطن، حيث يساعد على الهضم. مقَوٍّ جنسياً، وربما يرجع ذلك لوجود فيتامين هـ المُنشِّط والمُهيِّج للشهوة. بذر الجرجير وماؤه يُزيلان النمش والبهاق. أكل الجرجير علاج لتنقية الدم وتسريع دورانه.

يُحسِّن من صحة الجلد، وذلك بسبب خواصِّه المُضادَّة للالتهابات، وقد استخدمه العرب لهذا الغرض منذ العُصور القديمة.

يساعد على تثبيت الأسنان وتقوية اللثة ومنع نزيفها.يُعالج نزلات البرد والأمراض الصدرية، لأنه طارد للبلغم. مسكِّنٌ لآلام الروماتيزم والمفاصل.

إذا أُخِذَ الجرجير مع الطعام ساعد على إدرار الصفراء، كما أنَّه يزيد من دفع البول ويقوي الباه ويطيل الجماع.

أكل الجرجير يفيد ضد داء الحفر.

يُنظِّف المعدة والأمعاء، ويُخلِّص الجسم من السُّموم.يُقوِّي النظام المناعي للجسم، وذلك بسبب احتوائه على فيتامين ج وعلى النُّحاس الذي يساعد على بناء خلايا الدم البيضاء للدفاع عن الجسم. يُقوِّي صحَّة الأوعية الدموية، وبالتالي يُساعد على علاج أمراض القلب، وذلك لخواصِّه المُضادَّة للالتهابات.

يساعد على التخفيف من الوزن، وذلك بسبب احتوائه على نسبٍ كبيرة من المواد المُغذيِّة مقارنة بحصَّة صغيرة جداً من السعرات الحرارية (5 سعرات لكل كأس، أو 20 غرام).

يحمي العينين من مُشكلات التقدُّم في السن لاحتوائه على مضادَّات الأكسدة وفيتامين A.

يُساعد على تخفيف خطر الإصابة بالسَّرطان، وذلك لاحتوائه على الغلوكوزينوليت (Glucosinolate).[٣] يُعالج أمراض الكلى والكبد والنقرس.

استعمال الجرجير الطازج في السلطات يُسَاعد في عملية الهضم. يُخفِّض نسبة السكر في البول. فاتحٌ للشهية.