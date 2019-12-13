شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : الأميرة هيا بنت الحسين : تباغت الجميع وتفجر مفاجأة صادمة عن حاكم دبي تتعلق بابنتيهما وتدخل للمحكمة بابتسامة الواثق بالنّصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قطر تباغت السعودية والامارات وتختار هذه المحافظة اليمنية من بين كل المحافظات وتقدم لابنائها هدية لا تقدر بثمن ..لن تصدق ماذا قدمت قطر رغم ان الشرعية قطعت العلاقة معها الحوثيون يستهدفون 50 ألف شبكة «واير لس» ومصير مجهول لآلاف العاملين المقاتلين يعودن من الحد الجنوبي السعودي ويخرجون عن صمتهم ويباغتون التحالف والشرعية ويصدرون هذا البيان رقم (1 ) وردللتو : تفاصيل جديدة في عملية اغتيال الحمادي والتحقيقات الاولية تكشف عن اسم المنفذ المباشر للجريمة غير جلال

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