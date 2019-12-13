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صنعاء - ياسمين الخيامي - عبد الباري عطوان يكشف اخطر سر للشهيد ياسر عرفات ...هذا هو انذل واحقر وافسد شعب في منطقتنا العربية وتستطيع بالمال ان تشتري حتى زوجته

2019/12/13 الساعة 04:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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