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صنعاء - ياسمين الخيامي - السعوديون يباغتون تركي آل الشيخ وينتقمون بطريقتهم الخاصة شر انتقام من هذه الحسناء التي دعاها تركي للرياض فكشفت مفاتنها واستهزأت بالقرآن الكريم

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