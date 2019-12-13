عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. الجيش الوطني يحكم السيطرة على جبال قشعان في الجوف

الجمعة 13 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

شنت قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف هجوماً على سلسلة جبل قشعان المطلة على وادي سلبة والتي سقطت مباشرةً في أيدي قوات "المحور الشمالي"، في عملية نوعية باغتت الحوثيين وأجبرتهم على العودة إلى مواقعهم التي تتحصنوا فيها.



ودرات معارك عنيفة تكللت بإحكام الجيش السيطرة على جبل قشعان بشكل كامل وأجزاء واسعة من وادي سلبة، بينما تكبدت مليشيات الحوثي خسائر باهظة في الأرواح والعتاد.

وجاء هذا التقدم بإسناد وتغطية كاملة من طيران تحالف دعم الشرعية.

Advertisements

وأدت المعارك لوقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، ولتدمير 3 عربات عسكرية في أعالي جبل قشعان.

وأكد العميد هيكل حنتف، قائد "المحور الشمالي"، أن "جبل قشعان تمت استعادته بالكامل، وكذلك جميع التباب التي تقع في محيطه" مضيفاً أن "العملية كانت خاطفة ومتأنية ومدروسة وشارك فيها وحدات من ألوية المحور الشمالي".

وتواصل قوات الجيش اليمني تأمين المواقع التي سيطرت عليها والضغط على مليشيات الحوثي والتقدم تجاه مركز مديرية برط.

وتكمن أهمية سلسلة جبال قشعان الاستراتيجية في أنها تتوسط وادي سلبة الذي تتواجد فيه قبائل دهم الرافضة لتواجد مليشيات الحوثي فيه كونها قبائل داعمه للشرعية وكثير من أبنائها تقاتل في صفوف الجيش اليمني.