عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إعادة تشغيل وتأهيل مركزي الأطراف الصناعية في محافظتي تعز ومأرب

الجمعة 13 ديسمبر 2019

مأرب/تعز - الخليج 365

وقع يومنا هذا الخميس ١٢ ديسمبر ٢٠١٩م، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتهيئة وتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظتي مأرب وتعز، بقيمة إجمالية تبلغ 2,044,543 دولارًا أمريكياً، يستفيد منها 2,197 فرداً.



حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض.

حيث سيتم خلال المشروع إعادة تهيئة وتجهيز مركز الأطراف الصناعية في مأرب وتعز، وتشغيل وتدريب الكوادر اليمنية الشابة، وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية ذات الجودة العالية وتقديم خدمة التأهيل الطبي.

Advertisements

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز، الدكتور عبدالله بن صالح المعلم ،في تصريح صحفي، أنه سيجري بموجب المشروع تصنيع وتركيب 729 طرفاً صناعياً (سفلي / علوي) ذو جودة عالية، وإعادة تأهيل بدني ل 1,300 مصاب، وتوطين الخدمة لـ 73 شابًا يمنياً من الكوادر الصحية للعمل بمركز الأطراف الصناعية في المحافظتين، وتقديم برامج تدريبية متنوعة لعدد 95 من الكوادر اليمنية الشابة في مجالات صناعة وتركيب الأطراف الصناعية والتأهيل البدني والدعم النفسي.

وياتي هذا الاتفاق إستشعاراً للمسؤولية ،من قبل الاشقاء بالمملكة العربية السعودية ، واهمية اجراء التدخل الأنساني لدعم المصابين بحالات البتر.

وقد بادر مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية ، الى دعم وتمويل مراكز الاطراف الصناعية ، والتي تقدم خدماتها بالمجان للمصابين من عمليات البتر التي تسببت بها الغام مليشيات الحوثي التي زرعتها ، وماتسببت به هذه المليشيات من عبث ودمار امتد إلى التأثير والمساس بحياة وارواح المواطنين اليمنيين الابرياء نتيجة زرع عشوائي ومكثف للالغام المحرمة دولياً ، وادت الى حدوث العديد من حالات البتر والإصابات ، شملت العديد من النساء والاطفال في المحافظات اليمنية.

بدوره شكر محافظ محافظة تعز، الاستاذ نبيل شمسان ، مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية ، هذا الدعم الإنساني اللامحدود، الذي ينتهجه مركز الملك سلمان على الدوام ، في دعمه المتنوع والسخي لمحافظة تعز ولابنائها ، وتميزه الدائم في كل الجوانب الإنسانية ، في سبيل تخفيف اوجاع جراح الجرحى، وتطبيب ضحايا الحرب العبثية التي تشنها مليشيات الحوثي على اليمن بشكل عام وتعز بشكل خاص.