عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مسؤول بتعز يشيد بمواقف الحديدة في مواجهة الانقلاب ويوجه بدعم النازحين

الجمعة 13 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

شدد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي، على أهمية إيلاء المواطنين من أبناء محافظة الحديدة الذين نزحوا إلى محافظة تعز، كل الاهتمام والرعاية.



وأشار وكيل أول خلال لقاءه اللجنة الخاصة بالنازحين، والمكلفة من محافظ الحديدة، الى الدور النضالي والتاريخي لأبناء الحديدة، في مختلف المراحل .

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مشيداً بالتضحيات التي تقدمها الحديدة وابنائها في معركة التحرير ضد المليشيات الإنقلابية الباغية.

ووجه المخلافي مكتبي التخطيط والتعاون الدولي، والشؤون الاجتماعية والعمل، واللجنة الفرعية للإغاثة،ووحدة النازحين بالمحافظة باستيعاب كافة النازحين من الحديدة وجميع المحافظات، وادراجهم ضمن كشوفات المستهدفين من الدعم الإغاثي المقدم من الجهات المانحة والمنظمات الإقليمية والدولية، وايلاء هؤلاء النازحين كل الاهتمام والرعاية الصحية والتعليمية.

من جانبها عبرت اللجنة الخاصة بنازحي الحديدة عن شكرها للسلطة المحلية بمحافظة تعز لاهتمامها بالنازحين، واستقبالهم وفتح مراكز الايواء وتقديم العديد من الخدمات التي تعكس حرص السلطة المحلية وأبناء محافظة تعز، على تقديم العون لإخوانهم من أهالي الحديدة وأبناء المحافظات الاخرى في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد جراء الانقلاب الحوثي.