عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي يختتم الدورة الثانية بتعز

الجمعة 13 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

بحضور وكيل محافظة تعز، الدكتور عبدالحكيم عون، اختتمت اليوم، بمحافظة تعز ،الدورة التدريبية في مجال الإعلام الرياضي لعدد من الناشطين في الاعلام الرياضي من مختلف مديريات المحافظة، التى نظمها فرع الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي بالمحافظة، بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة.



وهدفت الدورة التي استمرت خمس أيام، إلى اكساب المتدربين مهارات في صياغة الخبر والتقرير الرياضي، الى جانب التصوير الفوتوغرافي الرياضي، بما يؤهلهم في تغطية الفعاليات والأنشطة الرياضية المتنوعة التي تشهدها المحافظة.

وفي الختام اكد وكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون، على اهمية اقامة مثل هذه الدورات النوعية للشباب، بما يساهم في انعاش القطاع الرياضي ورفع مستواه من مختلف الجوانب.

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مشدداً على المشاركين في الدورة، بالحرص على تطبيق ما تلقوه في واقعهم المهني خلال تغطية الأنشطة الرياضية.

وأكد الدكتور عبدالحكيم عون ،على، اهتمام السلطة المحلية بالرياضة والرياضيين، والعمل على الارتقاء بالنشاط الرياضي والعمل على إستعادة النشاط الرياضي وتفعيل جميع الاندية الرياضية ومتابعه جميع مستحقاتهم .

من جانبه أكد الاستاذ على سرحان رئيس فرع اتحاد الإعلام الرياضي بالمحافظة، انه سيتبع هذه الدورة التي تعد الثانية دورات اخرى، لمزيد من التأهيل وبناء القدرات، بما يمكن الشباب من مواكبة الانشطة الرياضية المختلفة .

وثمن سرحان دور وزير الشباب والرياضة، الاستاذ نائف البكري، على الجهود المبذولة منه، والذي يقوم بها في دعم واستعادة النشاط الرياضي في المحافظة وبقية المحافظات، وصرف مستحقات الأندية الرياضية ،وكذلك دور السلطة المحلية في تذليل الصعوبات التى تواجه النشاط الرياضي.

وفي نهاية الاحتفال كرم وكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون ، جميع المشاركين في الدورة بشهائد تكريمية.