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صنعاء - ياسمين الخيامي - وزير سعودي من الاسرة السعودية الحاكمة يجن جنونه بعد قيام مجهولين بهذا الفعل الفاضح ضد فتاة سعودية ..شاهد التوجيهات المرعبة التي اصدرها الوزير (صورة)

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