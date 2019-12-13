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صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب يهز كل دول مجلس التعاون ويصدم الجميع بفعل فاضح ومحرم شرعا و يمارس الفحاحشة بطريقة صادمة لم يسبق ان فعلها احد من قبل في اي دولة خليجية

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