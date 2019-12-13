بتمويل من مركز الملك سلمان.. - تدشين توزيع مشروع الحقيبة الشتوية في 11 محافظة يمنية 

دشن، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، ومدينة مأرب، مشروع "الحقيبة الشتوية "عبر الشريك المنفذ مؤسسة صلة للتنمية.

ويستهدف المشروع 5,600 أسرة بواقع 33,600 فرد في 11 محافظة يمنية (صنعاء، البيضاء، تعز، مارب، الجوف، الضالع، شبوة، حضرموت، لحج، عدن، المهرة).

وخلال التدشين بمدينة عدن والذي يشمل محافظات (عدن والضالع ولحج ) وجه وكيل محافظة لحج، صلاح الداؤودي، باسم السلطة الشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي على دعمهم المستمر للشعب اليمني في مجال الإغاثة والإيواء .

وعبر عن أمله في استمرار وقيام المنظمات والجمعيات الدولية والمحلية بواجبها في تقديم الدعم للنازحين نظرا للوضع المعيشي الصعب.

وفي ذات السياق وخلال تدشين المشروع بمحافظة مأرب، قال وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، إن مشروع الحقيبة الشتوية يستهدف بمأرب 2300 أسرة من النازحين من محافظات (مأرب – صنعاء – الجوف- البيضاء).

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وتقدم بالشكر للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه للشعب اليمني في هذه الظرف الاستثنائي والصعب الذي تعيشه اليمن.

وأشار إلى أن محافظة مأرب يقطنها حاليا قرابة ثلاثة مليون نازح يتوزعون على مراكز الإيواء ويحتاجون إلى تخفيف معاناتهم وتقديم المعونة المستمرة.

إلى ذلك قال مدير الفريق الميداني لمشروع الحقيبة الشتوية، سالم بامسلم، إن مشروع الحقيبة الشتوية يستهدف 11 محافظة ويستفيد من 33600 فرد و5600 أسرة ويتضمن توزيع 67600 ألف قطعة لكل أسرة 11 قطعة.

وذكر أن المشروع يشمل توزيع بطانيات وسترات أولاد وبنات وبجامات رجالية ونسائية وقبعات أطفال للأسر الفقيرة والنازحة.

وأعرب بامسلم، عن شكره للسعودية ملكاً وحكومة وشعبا على دعمهم للشعب اليمني، مثمنا تسهيلات السلطات المحلية بالمحافظات لتنفيذ المشروع.