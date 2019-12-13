سخط في إب بعد افتتاح مكتب ضرائب جديد وتزايد عمليات سرقة السيارات 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

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أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بتزايد عمليات سرقة السيارات وأجزاء منها، فيما افتتحت المليشيا مكتب ضرائب جديد وسط سخط كبير لدى المواطنين.



وفي التفاصيل، اشتكى مواطنون سرقة سياراتهم وأجزاء منها بشكل غير مسبوق بمدينة إب، خصوصا في المناطق التابعة للقسم الغربي لمدينة إب، وسط فوضى أمنية زادت من أعداد السرقات ونهب المواطنين وانتشار الجريمة.

إلى ذلك، افتتح رئيس مصلحة الضرائب في صنعاء والمعين من قبل مليشيا الحوثي يفتتح مكتب جديد للضرائب في إب، وسط سخط كبير لدى المواطنين والتجار من الجبايات والإتاوات التي تفرضها المليشيا على التجار والمواد الغذائية والسلعية والتي تنعكس سلبا على المواطنين وحياتهم من خلال الإرتفاع الجنوني لعملية الأسعار.