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مقتل شابين بحادثتين منفصلتين في إب 

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إب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

مقتل شابين بحادثتين منفصلتين في إب 

إب - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بمقتل شابين في حادثتين منفصلتين. 

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 وأوضحت المصادر، مقتل شاب يدعى "موسى وليد النظاري" برصاص راجع بمدينة إب. 

ويأتي هذا  في ظل تصاعد ضحايا وأعداد القتلى والجرحى بالرصاص الراجع الناجم عن إطلاق الرصاص بكثافة في الأعراس والمناسبات،وأثناء تشيع المليشيا لقتلاها، وأثناء اندلاع اشتباكات عنيفة بين أطراف مسلحة بعدد من مناطق مدينة إب.

وفي حادثة أخرى،  قتل شاب يدعى "وليد علي عبدالله" بمدينة إب، برصاص مسلح يدعى حارث الحجري، وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

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