- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل شابين بحادثتين منفصلتين في إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
إب - الخليج 365
أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بمقتل شابين في حادثتين منفصلتين.
وأوضحت المصادر، مقتل شاب يدعى "موسى وليد النظاري" برصاص راجع بمدينة إب.
ويأتي هذا في ظل تصاعد ضحايا وأعداد القتلى والجرحى بالرصاص الراجع الناجم عن إطلاق الرصاص بكثافة في الأعراس والمناسبات،وأثناء تشيع المليشيا لقتلاها، وأثناء اندلاع اشتباكات عنيفة بين أطراف مسلحة بعدد من مناطق مدينة إب.
وفي حادثة أخرى، قتل شاب يدعى "وليد علي عبدالله" بمدينة إب، برصاص مسلح يدعى حارث الحجري، وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شابين بحادثتين منفصلتين في إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.