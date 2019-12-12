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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القديمي يدعو الرئيس هادي بإعطاء توجيهاته لتحرير الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
دعا وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، إلى إعطاء توجيهاته لتحرير الحديدة .
وقال القديمي في سلسلة تغريدات في تويتر، بالذكرى الأولى، للتوقيع على إتفاق السويد، "قبلنا بالسلامة ولازلنا نمد أيدينا للسلام ندعم جهود المجتمع الدولي ولكن ترفض مليشيات الحوثي كل الطرق للسلام ،واصبح ابناء تهامة يدفعون الثمن كل يوم".
وأضاف "ادعوا فخامة الرئيس الشرعي المشير الركن عبدربه منصور هادي بأعطاء اوامره لتحرير الحديدة فأبنائها يموتون كل يوم" .
وتابع "من خلال اتفاق استوكهولم أعطى للميليشات الحوثيه ممر أمن في الحديدة لزيادة عملياتهم في تهريب الأسلحة والصواريخ وسرقت المساعدات الانسانية وقتل المدنيين" .
وأكد أنه طفح الكيل في التماهي مع اتفاق ستوكهولم الذي أعطى الحوثي فرصة لإعادة ترتيباته وتصعيده العسكري ..
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