القديمي يدعو الرئيس هادي بإعطاء توجيهاته لتحرير الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

دعا وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، إلى إعطاء توجيهاته لتحرير الحديدة .

Advertisements

وقال القديمي في سلسلة تغريدات في تويتر، بالذكرى الأولى، للتوقيع على إتفاق السويد، "قبلنا بالسلامة ولازلنا نمد أيدينا للسلام ندعم جهود المجتمع الدولي ولكن ترفض مليشيات الحوثي كل الطرق للسلام ،واصبح ابناء تهامة يدفعون الثمن كل يوم".

وأضاف "ادعوا فخامة الرئيس الشرعي المشير الركن عبدربه منصور هادي بأعطاء اوامره لتحرير الحديدة فأبنائها يموتون كل يوم" .

وتابع "من خلال اتفاق استوكهولم أعطى للميليشات الحوثيه ممر أمن في الحديدة لزيادة عملياتهم في تهريب الأسلحة والصواريخ وسرقت المساعدات الانسانية وقتل المدنيين" .

وأكد أنه طفح الكيل في التماهي مع اتفاق ستوكهولم الذي أعطى الحوثي فرصة لإعادة ترتيباته وتصعيده العسكري ..