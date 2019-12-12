الان هل تريد ان تكون فحلا كالثور وتعاشر زوجتك قبل ذهابك الى العمل وتشعرها بالسعادة والسرور تناول هذا المشروب السحري على الريق يمكنك تحضيره على "المنزل"

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عدن - ياسمين التهامي - شرب مياه الشعير مهم للصحة وخاصة في الصباح ، والذي يعتقد أنه من أقدم الحبوب في العالم ، و على الرغم من أنها ليست عنصرا أساسيا في معظم النظم الغذائية الأمريكية ، إلا أن هناك أدلة متزايدة على أن الشعير والأطعمة التي تعتمد على الشعير لها مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ابرزها معالجة الضعف الجنسي ورفع الرغبة في المعاشرة الجنسية بالاضافة الى العديد من الفوائد الصحية .

فوائد شرب الشعير على الريق القضاء على الامساك العديد من الفوائد الصحية للشعير تأتي من كونه مصدرا ممتازا للألياف الغذائية. الألياف ضرورية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ، والمساهمة في حركات الأمعاء الصحية ، ومساعدة الناس على تجنب مشاكل مثل الإمساك ولأن الشعير عبارة عن ليف قابل للذوبان ، فان ذلك يعني أنه يمكن أن يذوب في الماء ويزود الجسم بالطاقة المفيدة. يمكن أن تكون الألياف غير قابلة للذوبان ، مما يعني أنها تمر عبر الجهاز الهضمي دون أن تنهار ولا تزود الجسم بالطاقة.

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تقليل الكوليسترول بالجسم

الشعير قد يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الدم واثبتت الدراسات ان تناول منتجات الشعير يمكن اعتباره جزءًا من خطة لتخفيض الكوليسترول الكلي والكوليسترول المنخفض الكثافة من الجسم وخاصة في شرابه او تناوله على الريق .

توازن في بكتريا الامعاء

يلعب توازن بكتيريا الأمعاء الطبيعية دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الشخص، وقد أظهرت الدراسات أن تناول الأطعمة المعتمدة على الشعير يؤدي إلى انخفاض من بكتيريا الأمعاء تسمى باكتيرويديز .

تقليل نسبة السكري بالجسم

يساعد شرب الشعير على الريق على الحفاظ على مستويات السكر في الدم في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري ، يمكن أن يساعد أيضًا أولئك الذين يعانون من مرض السكري على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم لديهم.

العمل على تقليل الوزن

يطالب الشعير الجسم بإطلاق هرمونات تنظم الشهية بجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول. قد تؤدي هذه الهرمونات أيضًا إلى زيادة التمثيل الغذائي ، والتي يمكن أن تسهم في إنقاص الوزن.

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كيف تصنع ماء الشعير

مياه الشعير سهلة الصنع. يختار الكثير من الناس إضافة المنكهات الطبيعية ، مثل الليمون ، إلى الماء لمنحه مذاقًا أفضل.

لصنع 6 أكواب من ماء الشعير بالليمون ، يحتاج الشخص إلى:

¾ كوب من شعير اللؤلؤ

2 ليمون (عصير وقشر)

½ كوب من العسل

6 أكواب من الماء

يمكن لأي شخص اتباع الخطوات التالية لصنع ماء الشعير:

شطف الشعير تحت الماء البارد حتى ينفد الماء. ضعي الشعير في قدر ، مع قشر الليمون و 6 أكواب من الماء. يُحرَك المزيج على النار حتى يغلي على نار متوسطة. اخفض الحرارة واتركها على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 15 و 30 دقيقة. يُصفّى المزيج في وعاء مقاوم للحرارة ويتخلص من الشعير. ضجة في العسل حتى يذوب. يصب في زجاجات ويبرد حتى يبرد.

لاحظ أنه بينما يحسن العسل النكهة ، فإنه سيضيف أيضًا السكر، قد يرغب الأشخاص الذين يتطلعون إلى تقليل السكر في نظامهم الغذائي في استبدال العسل بقرصة ستيفيا .

الاثار الجانبية المتوقعة من شرب ماء الشعير

يحتوي الشعير على الجلوتين ، لذلك يجب على أي شخص مصاب بحساسية القمح أو عدم تحمله تجنبه، قد تشمل أعراض حساسية القمح:

الطفح الجلدي

الغثيان ، وتشنجات المعدة ، وعسر الهضم ، والقيء ، والإسهال

الصداع

الشعير كم سعر حراري ؟

مقارنة بشوفان الحبوب الكاملة ، يحتوي الشعير على مزيد من الألياف الغذائية وهو أقل من الدهون والسعرات الحرارية .لكل 100 غرام يحتوي الشعير على 354 سعرة حرارية و 2.3 غرام من الدهون و 17.3 جم من الألياف. النفس الكمية من الشوفان يحتوي على 389 سعرة حرارية ، 6.9 غرام من الدهون ، و 1.60 غرام من الألياف