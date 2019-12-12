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عدن - ياسمين التهامي - مركز الملك سلمان تقدم 2 مليون دولار لتشغيل مركزي الاطراف الصناعية بتعز ومأرب

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، 12 ديسمبر 2109 اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتهيئة وتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظتي مأرب وتعز، بقيمة إجمالية تبلغ 2,044,543 دولارًا أمريكيًا، يستفيد منها 2,197 فردًا.

وسيتم خلال المشروع إعادة تهيئة وتجهيز مركز الأطراف الصناعية في مأرب و تعز، وتشغيل وتدريب الكوادر اليمنية الشابة، وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية ذات الجودة العالية (اطراف المانية حديثة هيدروليك ) وتقديم خدمة التأهيل الطبي

و اضافت د. ايلان عبد الحق ان ذالك ياتي استشعارًا للمسؤولية من قبل الاشقاء بالمملكة العربية السعودية بأهمية إجراء التدخل الإنساني لدعم المصابين بحالات البتر ،فلقد بادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى دعم وتمويل مراكز الأطراف الصناعية، والتي تقدم خدماتها بالمجان للمصابين من عمليات البتر . و التى تسببت بها الألغام العشوائية التي زرعتها المليشيات الحوثية

جديد اب برس :

تفاصيل ماحدث ... تقدم بهذا الطلب العاجل للامير محمد بن سلمان ... أحمد علي عبدالله صالح يبدأ بأول خطوة في طريق الانتقام لوالده

هذا ما سيحدث ... للذين يقومون بتجديد جوزاتهم المنتهية ... تحذير شديد اللهجة

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ويهدف البرنامج الى :

1- توفير أطراف صناعية ذات جودة عالية للمصابين.



2- تدريب الكوادر المحلية على تقنيات تصنيع الأطراف الصناعية، وبناء قدرات المؤسسات الصحية لضمان توطين الخدمات واستدامتها.



3- إعادة تأهيل المرضى، و جعلهم ، قادرين على العمل وممارسة حياتهم الطبيعية.

من جهتها الدكتورة ايلان عبد الحق وكيل محافظة تعز للشئون الصحية والقائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بتعز وجهت الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان لما يقدمه من الدعم الإغاثي والإنساني المتواصل وما يقدمه في المجال الصحي لليمن

وهو ما ساهم في انقاذ حياة الملايين من الشعب اليمني

مشيرة الى ان تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل جاء في الوقت المناسب لإعادة تشغيل المرافق الصحية المتخصصة بالاطراف الصناعية وفق امكانيات عالية

واضافت ان هذه المبادرة الانسانية

تأتي امتداد للدعم المتواصل للقطاع الصحي

بكافة الجوانب لعلاج المرضى و الجرحى و المعاقين مجانا

وقالت وكيل محافظة تعز ان تنفيذ العمل سيبداء من الاسبوع القادم