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عدن - ياسمين التهامي - دورة تدريبية حول التعريف بالنظام الداخلي للجنة الوطنية للمرأة بالمهرة.



برعاية الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة، نظمت اللجنة الوطنية للمرأة بالمهرة صباح اليوم الخميس الموافق12_ديسمبر 2019 في العاصمة الغيضة ورشة عمل تدرييبية حول النظام الداخلي للجنة الوطنية للمرأة تشارك فيها 30 مشاركة.



وفي افتتاح الدورة التي حضرتها خديجة باكريت الوكيل المساعد لشؤن المرأة والاستاذة محل الزين محمد جمعان رئيس اللجنة الوطنية للمرأة م. المهرة والاستاذ محمد شملان مدير عام إدارة التدريب البحوث،اكدت الوكيل المساعد لشؤون المرأة أهمية إقامة مثل هذه الدورات الخاصة بالمراة لتوسيع مداركهن وتعزبز و نشر الوعي في قطاع المراة.

جديد اب برس :

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من جانبها دعت محل الزين المشاركات التفاعل الإيجابي لإنجاح البرنامج التدريبي و الإستفادة منه في الواقع العملي متمنيه لمدربي الدورة د. عبدالاله محسن رئيس قسم ادارة الاعمال في كلية العلوم التطبيقية ود. عبدالجبار البعداني رئيس قسم المحاسبة في الكلية والمشاركات التوفيق.



وقدمت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة بالمهرة الشكر والتقدير لمعالي الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ المهرة على دعمه ورعايته لهذه الدورة التدريبية و قطاع المرأة بشكل عام.



استهدف الدورة التدريبية منسقات اللجنة الوطنية للمرأة في الدوائر الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة، والنقابات والأحزاب السياسية. وتطرقت الدورة التعريف بالنظام الداخلي للجنة الوطنية للمرأة من حيث الجانب الإداري والمالي و التكنولوجي والمعلوماتي.