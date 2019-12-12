شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان...المقاتلين العائدين من الحد الجنوبي السعودي يخرجون عن صمتهم ويباغتون التحالف والشرعية ويصدرون البيان رقم (1 )..صورة + نص البيان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان...المقاتلين العائدين من الحد الجنوبي السعودي يخرجون عن صمتهم ويباغتون التحالف والشرعية ويصدرون البيان رقم (1 )..صورة + نص البيان

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