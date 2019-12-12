شكرا لمتابعة خبر عن ليست السعودية ولا الامارات..الشيخ صادق الاحمر يرفع راية التحدي ويباغت الجميع بحليف قوي سيهزم ابو علي الحاكم شر هزيمة ( بيان + صورة مرعبة للحوثيين ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست السعودية ولا الامارات..الشيخ صادق الاحمر يرفع راية التحدي ويباغت الجميع بحليف قوي سيهزم ابو علي الحاكم شر هزيمة ( بيان + صورة مرعبة للحوثيين )

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