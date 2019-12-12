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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة ..ابو علي الحاكم يباغت الجميع ويوجه ضربة ساحقة للجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي ويقصم ظهر الشرعية بهذا الانتصار الكاسح الذي لم يتوقعه احد

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