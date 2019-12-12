شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان ...رئيس البرلمان يذهب لتقديم العزاء لكنه يتعرض لضرب مبرح واهانة جارحة ..لن تصدق كيف كانت ردة فعله التي صعقت الجميع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ...رئيس البرلمان يذهب لتقديم العزاء لكنه يتعرض لضرب مبرح واهانة جارحة ..لن تصدق كيف كانت ردة فعله التي صعقت الجميع

في واقعة صادمة، تعرض رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أمس الأربعاء، للاعتداء بالضرب من طرف شخص لا يعرفه أثناء تقديمه واجب العزاء في إحدى الجنازات بمقبرة الصليبيخات.

وبعد تداول فيديوهات منسوبة لواقعة الاعتداء عليه، خرج "الغانم" مكذبًا هذه الفيديوهات وكاشفًا تفاصيل ما حدث عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي" إنستجرام".

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

هل تذكرون الوزير الشجاع الذي رمى باستقالته في وجه هادي وغادر الرياض..شاهد الفضيحة التي كشفها قبل قليل ومسح بالرئيس هادي البلاط( صورة مفزعة لهادي )

وردنا الان...المقاتلين العائدين من الحد الجنوبي السعودي يخرجون عن صمتهم ويباغتون التحالف والشرعية ويصدرون البيان رقم (1 )..صورة + نص البيان

وردنا قبل قليل..هادي يدق ساعة الصفر والجيش الوطني يباغت الانتقالي بضربة عسكرية قاصمة للظهر ويسيطر على هذه المنطقة بالكامل ويقبض على قيادي بارز في الانتقالي

في غاية الخطورة ..ابو علي الحاكم يباغت الجميع ويوجه ضربة ساحقة للجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي ويقصم ظهر الشرعية بهذا الانتصار الكاسح الذي لم يتوقعه احد

وردنا الان ...رئيس البرلمان يذهب لتقديم العزاء لكنه يتعرض لضرب مبرح واهانة جارحة ..لن تصدق كيف كانت ردة فعله التي صعقت الجميع

قطر تباغت السعودية والامارات وتختار هذه المحافظة اليمنية من بين كل المحافظات وتقدم لابنائها هدية لا تقدر بثمن ..لن تصدق ماذا قدمت قطر رغم ان الشرعية قطعت العلاقة معها

يمكنك ان تعود شاب وفحل كالاسد حتى لو تجاوز عمرك 60 عاما ..عليك فقط تناول هذه الفاكهة اللذية طازجة او اعصرها وستقوم بالواجب مع زوجتك وزيادة

Advertisements

وردنا الان ...اطائرة اماراتية مقاتلة تبستهدف قوات الشرعية وتتحدى القوات السعودية في الجنوب والمحافظ يستغيث بالرئيس هادي ..تفاصيل مرعبة

صدمة كبيرة للزوج القطري بعد قيام زوجته الفنانة الاماراتية احلام بهذا العمل الفاضح في غرفة الفنان راغب علامة ( شاهد الفيديو الفاضح للفنانة احلام مع راغب علامة )

قيادي حوثي كبير يصعق عبد الملك الحوثي وكل القيادات الحوثية ويتفاخر بجمال زوجته وابنته المراهقة ( شاهد 2 صور جميلة وفاضحة بالشعر المندوش للزوجة وابنتها )

ليست أمريكا ولا أوروبا..الاباء والاخوة يقيمون علاقة اثمة مع بناتهم وخواتهم ( زنا محارم ) في هذه الدولة العربية المحافظة جدا ..لن تصدق من هي هذه الدولة

وردنا الان ...سعودي امسكو بأخته بعد اقدامها على هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا فجن جنون ( شاهد ماذا فعلت اخته وكيف كانت ردة فعله الجنونية )

خطوة واحدة من امير قطر ستصعق الامارات وتجعل ولي العهد السعودي يطير فرحا...هل يفعلها الامير القطري

عـــاجل : الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بإعدام هذه الشخصية السعودية التي سببت كوارث بشرية للمغتربين والسعوديين

وردنا الان..الرعب والهلع يسيطر على كل الوزراء الشماليين والجنوبيين بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الخطير الذي سيدفعهم لترك الشرعية وطلب اللجوء الى اية دولة

وقال الغانم:« منعاً للغط والإشاعات، أجد نفسي ملزماً بتوضيح ما حدث في مقبرة الصليبخات اليوم.. إن حقيقة ما حدث في مقبرة الصليبخات يمكن اختصاره بأنني وبعد انتهائي من واجب تقديم العزاء بوفيات عدد من الأسر الكويتية الكريمة، توجهت إلى المخرج، وإذا بي أصادف الأخ الكريم عدنان الورع وبجانبه شخصان، فقمت بالسلام على الأخ عدنان وعلى الشخص الثاني، وعندما هممت بمصافحة الشخص الثالث، رفض السلام متفوهاً بكلمة غير لائقة، فما كان مني إلا أن قلت له (عيب عليك احنا في مقبرة) وأعطيته ظهري مغادراً، وإذا به يحاول الاعتداء علي باليد، فما كان من أخي فهد الذي كان برفقتي إلا أن تصدى له ومنعه من الاعتداء علي».



وتابع: "وإنني إذ أبدي استغرابي وانزعاجي مما حدث، فإنني أؤكد أن هذا الحادث، حادث عرضي لا يمت بصلة بأخلاقنا ككويتيين ومسلمين، فأنا أذهب بشكل شبه يومي إلى المقبرة، أعزي الناس وألتمس الأجر، ولم نصادف مثل تلك الحوادث الشاذة، فالمقبرة مكان بطبيعته يفرض الوقار والخشوع والهدوء، فمصابات الناس في وفياتهم مناسبة تقتضي الحزن والتعاطف والتضامن".

وشكر الغانم "كل من سأل واتصل بهدف الاطمئنان" و"من اتصل أو كتب مستنكراً ما تعرضت له، حتى من أولئك الذين يختلفون معي"، معتبراً أن "هذا ليس بغريب على الكويتيين، فهذه أخلاقهم التي جبلوا عليها".

واختتم رئيس مجلس الأمة الكويتي، كلامه قائلًا :« ما فعله الشخص المعنى معي اليوم لا يمثل إلا نفسه (ولا تزر وازرة وزر أخرى) فعائلته الكريمة عائلة مشهود لها بالأخلاق والمناقب العالية وشهادتي فيهم مجروحة، وأقول لهم (محشومين أيها الأكابر الأكارم)».