مأرب تحيي اليوم العالمي للنظافة بحملة واسعة

دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري اليوم الخميس، حملة نظافة شاملة في عموم مدارس مدينة مأرب، والذي نفذها صندوق النظافة والتحسين تزامنا مع اليوم الوطني للنظافة والذي يصادف الثاني عشر من ديسمبر من كل عام.



وتهدف الحملة- التي صاحبها توزيع أدوات النظافة على المدارس ونشر الملصقات التوعوية والإرشادية- إلى تعزيز قيم المبادرة الذاتية والمشاركة الفاعلة في أوساط المجتمع لخلق بيئة صحية خالية من الإمراض والأوبئة الخطيرة.

وخلال التدشين أشار الوكيل الباكري إلى أهمية فعاليات التوعوية ونشر الوعي بالنظافة انطلاقا من تقويم السلوكيات الفردية التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف باعتبار الوقاية من الأمراض المستشرية مسؤولية تقع على عاتق الجميع

وأهاب الباكري بالجهات المنظمة لهذه الفعالية إلى مواصلة الأنشطة وإشراك المدارس وأجهزة الإعلام في إنجاح مثل هذه الحملات والتعريف بأهدافها وانعكاساتها الايجابية على الفرد والأسرة والمجتمع.

من جانبه حث القائم بأعمال مدير صندوق النظافة والتحسين محمد السعيدي طلاب وطالبات المدارس على السعي والتعاون في المبادرات للتوعية بالنظافة باعتبارهم الجيل الذي يعول عليه نشر القيم والالتزام بها.





