الحضرمي : لم يعد مقبولاً إستمرار التغاضي عن نهب الميليشيات للمساعدات الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية محمد الحضرمي، أن إستمرار التغاضي عن قيام ميليشيا الحوثي الإنقلابية باستحداث آليات جديدة لنهب وسرقة المساعدات الإغاثية لم يعد مقبولاً .

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا كريستوفر هنزل، لبحث عملية السلام وانتهاكات مليشيات الحوثي، واستعراض جهود الحكومة وأخر مستجدات تنفيذ اتفاق الرياض.

Advertisements

وشدد وزير الخارجية على أهمية التنفيذ الكامل والمتسلسل لاتفاق الرياض.. مستعرضاً الخطوات التي تقوم بها الحكومة في سبيل إعادة تطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات وتفعيل المؤسسات في العاصمة المؤقتة عدن.

وأدان الحضرمي استمرار قيام المليشيات الحوثية بعرقلة عمل المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن، وحذر من ارتفاع وتيرة الابتزاز الممنهج الذي تقوم به المليشيات الحوثية باختلاقها عراقيل جديدة أمام عمل المنظمات الدولية .. داعياً الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغوط على المليشيات وفضح ممارستها التي تمثل انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية ولكافة الأعراف والمبادئ الإنسانية.

وأشاد الحضرمي بالموقف الأمريكي الداعم لعملية السلام والحكومة الشرعية ووقوفها ضد التدخل الإيراني في اليمن.. معربا عن ترحيب الحكومة اليمنية بفرض عقوبات أمريكية جديدة على ثماني كيانات إيرانية ساعدت في تهريب الأسلحة من إيران إلى مليشيات الحوثي في اليمن.

من جانبه أكد السفير الأمريكي دعم بلاده للحكومة الشرعية ولأهمية تنفيذ اتفاق الرياض والتصدي للأطماع الإيرانية في اليمن.. مجدداً دعم الولايات المتحدة للجهود الأممية ولأمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية.