قذائف الحوثي تستهدف مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، في أوقات متفرقة من اليوم واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة والقذائف.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية في حيس إن المليشيات شنت عمليات قصف واستهداف على مواقع القوات المشتركة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منذ ساعات الصباح الباكر لهذا اليوم وحتى ساعات المساء. وأردفت المصادر أن المليشيات استخدمت قذائف مدفعية B10 وقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 بشكل عنيف. وأضافت المصادر أن عناصر المليشيات استهدفت المواقع بأسلحة معدلات البيكا وسلاح الدوشكا عيار 12,7 بشكل مكثف ومتواصل حتى اللحظة.

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