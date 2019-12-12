شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. الجاح تتعرض للقصف الحوثي بالأسلحة المتنوعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي مساء اليوم مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بالأسحلة الرشاشة المتوسطة.

Advertisements مصادر عسكرية ميدانية في الجاح ذكرت أن المليشيات قامت بإستهداف مواقع القوات المشتركة بالأسلحة المتوسطة عيار 14.5 وبالأسلحة عيار 12.7 بشكل مكثف ومتواصل. فيما استهدفت عناصر المليشيات مواقع أخرى تابعة للقوات المشتركة في ذات المنطقة بسلاح معدل البيكا وبالأسلحة الرشاشة الخفيفة والأسلحة القناصة. ويأتي هذا الإستهداف في إطار التصعيد المستمر لمليشيات الحوثي وخروقاتها المتواصلة للهدنة الاممية في محافظة الحديدة منذ أواخر العام المنصرم في ظل صمت وتخاذل أممي تجاه تلك الخروقات السافرة.

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