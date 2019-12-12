عدن .. إجتماع يناقش تطوير عمل مركز السنة التحضيرية بالجامعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ناقشت اللجنة الخاصة بتقييم وتطوير برنامج السنة التحضيرية بجامعة عدن، في إجتماعها اليوم الخميس، رئيس جامعة عدن، الدكتور، الخضر ناصر لصور، عدداً من المقترحات الضرورية التي تهدف إلى رفع مستوى عمل مركز السنة التحضيرية لتحقيق العدالة الأكاديمية بين جميع الطلاب وتقوية العلاقات بين كليات الجامعة والمركز لبناء جسر من التعاون المشترك بينهما.



وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الإرتقاء بالعملية التعليمية والأكاديمية في الجامعة ..منوهاً بضرورة تقييم العملية التعليمية لبرنامج السنة التحضيرية لتخطي جميع العقبات والعراقيل ,للخروج بحلول إيجابة ترفع من مستوى العملية التعليمية لهذا البرنامج .. مشيراً أن الجامعة في الوقت الحالي تتهيأ للإحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها ولذلك يجب العمل على تصحيح كافة المسارات وفق الأسس والقوانين المتبعة للرفع من شأن مستوى الجامعة بين الجامعات العربية و العالمية.

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وخرج المجتمعون بعدد من القرارات والتوصيات الهامة, أبرزها المطالبة بإستمرارية عمل مركز السنة التحضيرية و إعتماد نسب محددة للمقبولين بإمتحان القبول وكذا إعطاء الكليات الصلاحيات للإشراف الأكاديمي على عمل المركز.

وأتفق المجتمعون على طرح جميع الإقتراحات المطروحة في الإجتماع بمحضر خاص وتقديمه لمجلس الجامعة في إجتماعه القادم لمناقشتها وإقرارها والعمل على تنفيذها.