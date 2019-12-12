شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تصعد عملياتها وتقصف مواقع المشتركة في كيلو 16 شرق الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي تصعيد عملياتها وشنت عمليات قصف واستهداف على مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة بشكل عنيف ومكثف.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة المتواجدة في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، واستخدمت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 بشكل عنيف. وأضافت المصادر أن المليشيات إستهدفت مواقع القوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا. وتواصل المليشيات الحوثية قصفها على مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة ؛ ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسة خروقاتها وإنتهاكاتها المتواصلة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار بالحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثية تصعد عملياتها وتقصف مواقع المشتركة في كيلو 16 شرق الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.