قصف حوثي واسع على المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن شن عمليات قصف واستهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
وأفاد مصدر عسكري ميداني عن قيام عناصر المليشيات بشن عمليات قصف متكررة على مواقع القوات المشتركة في الجبلية ، مستخدمة قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وقذائف آر بي جي بشكل مكثف وعنيف.
مضيفاً أن المليشات أطلقت عدد من القذائف نحو مواقع القوات المشتركة في تصعيد خطير منها ، حيث تساقطت عدد من القذائف بالقرب من مواقع القوات المشتركة.
وطبقاً للمصدر، فقد قامت المليشيات بإطلاق النار بشكل مكثف على مواقع القوات المشتركة في المنطقة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 ومن سلاح معدل البيكا.
كما قامت قناصة المليشيات بفتح نيران أسلحتها والقيام بعمليات قنص متقطع على مواقع أخرى في ذات المنطقة.
وتأتي هذه الخروقات المتواصلة في الوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الصمت المطبق حيال التصعيد الحوثي وخرق الهدنة الأممية بشكل يومي منذ اليوم الأول لدخولها حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018.
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