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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إفتتاح مشروع البئر الإرتوازية بكلية الحقوق بجامعة عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
إفتتح رئيس جامعة عدن، الدكتور، الخضر ناصر لصور، اليوم الخميس، بكلية الحقوق، مشروع البئر الإرتوازية في الكلية الذي تم تنفيذه من قبل مؤسسة علي أبو بكر السليماني للمقاولات.
وأثناء الإفتتاح، عبر الدكتور لصور عن شكره وإمتنانه وتقديره للجهود الإنسانية الخيرية التي قدمتها مؤسسة علي أبو بكر السليماني للمقاولات من خلال حفر بئر إرتوازية تستفيد منه الكلية وطلابها .. داعياً إلى أن يستمر هذا العمل الإنساني الخيري ليشمل جميع كليات جامعة عدن لرفع مستوى البنى التحتية فيها حتى ينعم جميع منتسبي وطلاب جامعة عدن بالخير والفائدة.
بدوره أوضح عميد كلية الحقوق، الدكتور، محمد صالح محسن، أن هذا المشروع سيحقق الفائدة للطلاب والكلية وسيفتح المجال لتنفيذ مشروع التشجير للمساحات الفارغة في الكلية بمساعدة الطلاب الذين سيتم إشراكهم في هذا العمل .. مؤكداً أن تحسين المظهر الجمالي للكلية مسؤولية جميع منتسبيها من أعضاء هيئة تدريس وطلاب الكلية.
من جانبه أكد الأخ/ محمد علي السليماني المدير التنفيذي للمؤسسة أن هذا العمل لن ينحصر على كلية الحقوق فقط ,وإنما سيستمر ليشمل بقية الكليات مشيراً بأن المؤسسة على أتم الإستعداد في تنفيذ المشاريع الحيوية والخيرية والإنسانية في إطار جامعة عدن لدعم طلاب العلم فيها..منوهاً أن هذا العمل الخيري الذي لم يفصح عن تكلفته النقدية قد سبقه العديد من الأعمال الخيرية في محافظتي عدن ولحج.
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