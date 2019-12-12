شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة: الأسلحة المستخدمة في هجوم "أرامكو" لايملكها الحوثيون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الأمم المتحدة، أن مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن لا تملك نوع الطائرات المسيرة المستخدمة في هجوم أرامكو السعودية في سبتمبر الماضي. وقال تقرير الأمم المتحدة إنه لا يمكن التأكيد حاليًا بأن الهجمات التي استهدفت منشآت شركة "أرامكو" السعودية قبل ثلاثة أشهر، نُفذت بصواريخ أو طائرات مسيرة إيرانية الصنع. جاء ذلك في التقرير الثامن الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استنادًا إلى القرار الأممي رقم 2231 بخصوص الاتفاق النووي مع إيران، وقدمه لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء. وبحسب التقرير، فإن غوتيريش أشار إلى دراسة الأمم المتحدة مخلفات الأسلحة المستخدمة في الهجمات على مدينة عفيف السعودية في مايو/ أيار، ومطار أبها في آب/ أغسطس، ومنشآت أرامكو في سبتمبر/ أيلول الماضي. وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة لم تتمكن من التأكد بأن صواريخ كروز والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات المذكورة إيرانية الصنع، أو أنها نُقلت بشكل مخالف لقرار مجلس الأمن. ولفت إلى استمرار الأمم المتحدة في جمع معلومات إضافية عن الصواريخ والطائرات المسيرة المذكورة وتحليلها، مبينًا أن الحوثيين لا يملكون طائرات مسيرة من هذا النوع. وأضاف أن الطائرات المسيرة مزودة بجيروسكوب عمودي من "طراز V9" استُخدم في أفغانستان عام 2016، وأن منتج الجيروسكوب المذكور غير معروف بعد. والجِيروسكوب أو البوصلة الدوارة، هو جهاز يستخدم الدوران لإحداث اتجاه ثابت في الفضاء ويقاوم أي محاولة لتغيير اتجاهه. ويستعمل الجيروسكوب في الطيران وفي معدات الملاحة، حيث يوفر معلومات عن مسار الطيران دون التأثر بالاضطرابات أو الدوامات الهوائية. ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الرياض استهداف منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"،بطائرات مسيرة، تبنته مليشيا الحوثي، فيما تقول السعودية أن مصدرها إيراني.

