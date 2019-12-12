ننشر مواعيد رحلات اليمنية غداً الجمعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019 الخليج 365 تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً الجمعة، الموافق 13 ديسمبر 2019م. كالتالي، عدد من الرحلات الجوية من وإلى المطارات اليمنية الدولية على النحو التالي :

رقم الرحله : 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 854. خط الرحله : عدن - مومباي. الاقلاع :0730 صباحا. الوصول: 1400 ظهرا. Advertisements رقم الرحله : 855 خط الرحله : مومباي- عدن. الاقلاع :1500 عصرا. (توقيت مومباي) الوصول: 1630 مساء. رقم الرحله : 608. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع :1730 مساء. الوصول: 2000 مساء. رقم الرحله : 606 خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 0600 صباحا. الوصول: 0845 صباحا. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :0945 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول: 1415 ظهرا. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع: 1530 عصرا. الوصول: 1800 مساء.

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