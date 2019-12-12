الحوثية تشن قصفا عنيفا في مديرية التحيتا جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

شنت مليشيات الحوثي قصفاً عنيفاً بمختلف أنواع الأسلحة على مناطق متفرقة من مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم الخميس.

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مصادر ميدانية أفادت بأن المليشيات استهدفت مناطق شرق التحيتا بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبمدفعية الهاوزر.

وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على الأحياء السكنية جنوب مركز المدينة بإستخدام معدلات البيكا وبسلاح الدوشكا بالإضافة إلى سلاح 14,5 وبالأسلحة القناصة.

وفي ذات السياق، استهدفت مليشيات الحوثي مواقع عدة للقوات المشتركة شمال المديرية بمدفعية الهاون عيار 120 ، وبسلاح 14.5 وسلاح 12.7 ، واستمر القصف على فترات متقطعة منذ صباح اليوم وحتى ساعات الظهيرة.

وتواصل المليشيات سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية في إطار تصعيدها اليومي على مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة ، في ظل صمت أممي تجاه تلك الخروقات.