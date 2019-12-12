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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل لجنة من اللجنة الإقتصادية وجهاز الرقابة للنظر في شكاوي التجار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإقتصادية، رئيس اللجنة، حافظ معياد، عن تلقي اللجنة الاقتصادية شكاوي كثيرة في الفترة الأخيرة من قبل عدد كبير من التجار إلى جانب معلومات قدمها اعلاميين تضمنت اتهامات للمكتب الفني بعرقلة المعاملات لديه وعدم تمريرها وفقا للألية المتبعة وممارسة الابتزاز بحق كثير من التجار.
وقال في منشور له بتويتر، "ونظرا لأهمية وخطورة الموضوع قمنا بالتواصل مع الأخ مدير مكتب الرئاسة، واتفقنا على تشكيل لجنة مكونة من اللجنة الاقتصادية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للنظر في تلك الشكاوي ومراجعة جميع أعمال المكتب الفني والاعلان عن النتائج بمجرد الانتهاء من عمل اللجنة المشكلة".
وأضاف "كما ستقوم اللجنة الاقتصادية بعقد ورشة عمل أو الاجتماع مع تجار المشتقات النفطية للاطلاع على كافة المشاكل والمعوقات التي تواجههم وبحث سبل معالجتها" .
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