لقاء في عدن يناقش التعاون المشترك بين المنطقة الحرة ووزارة التعليم العالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ناقش لقاء عقد اليوم في العاصمة عدن، بين رئيس المنطقة الحرة بالعاصمة المؤقتة عدن حسن حيد ، اليوم ، مع وفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور خالد باسليم ، سبل التعاون المشترك في تطوير العمل الاستثماري والتأهيلي بالمنطقة الحرة .

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وخلال اللقاء، أوضح حيد، أهمية هذا اللقاء الذي يساهم في تعزيز التنسيق الثنائي المشترك بين الوزارة والمنطقة الحرة بما يخدم العملية التنموية والخدمية من خلال تنفيد برامج تأهيلية وتدريبية وانشطة علمية ترفع من عجلة التنمية في مختلف التخصصات .. مشيراً الى ان المنطقة الحرة تهدف الى تطوير العلاقات المشتركة بينها وبين الوزارات المعنية في تبادل الخبرات العلمية بالجانب الاستثماري والتطويري للكوادر والعاملين بالمنطقة الحرة لتحقيق عملية جذب المشاريع الاستثمارية من جديد .

من جانبه أكد باسليم ، ان الوزارة تطمح الى تعزيز العلاقة بين المنطقة الحرة والجامعة بشكل مستمر من خلال أثارة القضايا التي تخص الاستثمار وتنفيذ انشطة وبرامج تسلط الضوء على العملية التنموية والخدمية من قبل مختصين واكاديميين .. مشيدا بدور المنطقة الحرة في مواصلة العمل الاستثماري رغم الصعوبات الامنية التي تعاني منها البلاد الامر الذي قلل من جذب وتنفيذ مشاريع استثمارية .

وعلى هامش اللقاء اطلع وفد الوزارة على عدد من المشاريع الاستثمارية للمنطقة الحرة ، التي شملت مصنع الرحاب للعطور وشركة عدن للتطوير المؤاني ومصنع ستار اسمنت وشركة دوم ، و سير عمل مبنى جامعة العلوم والتكنولوجيا البالغ نسبة الانجاز فيه 90 بالمائة.