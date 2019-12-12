شكرا لقرائتكم خبر عن لجين عمران تصدم الجميع وتتحدث عن تفاصل ليلة الدخله وعن البطيخه !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ما زلنا نرى بعض العوائل تخطب لولدها عروس مو من إختياره

و لا عمره شافها و لا حتى كلمها

ليلة الزواج يقابلها لأول مره

و يتعاملون مع العروس على أساس إنها بطيخة

طبعا هو و حظه

و نفس الشي بالنسبة للعروس

حظك نصيبك يا حبيبتي

و بعد فترة من الزواج يستغربون ليش تطلقوا!!!!!#مسايا_لجين

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