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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجوف تدشين حملة النظافة الوطنية للنظافة تحت شعار النظافة مسئولية الجميع

2019/12/12 الساعة 07:15 مساءً (الجوف - الخليج 365 - فيصل علي)

الجوف فيصل علي

تحت شعار النظافة مسئولية الجميع وبرعاية اللواء امين علي العكيمي دشن كلا من الشيخ سنان عبدالله العراقي وكيل محافظة الجوف والاستاذ يحي عيظة عليان وكيل الجوف لشئون الحزم حملة النظافة الوطنية والتي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بالجوف وبدعم وتمويل مجموعة محسن الخضر للتجارة والاستثمار وفي هذا الاطار الشيخ سنان عبدالله العراقي وكيل الجوف علي اهمية هذه الحملة التي تنفذ من قبل صندوق النظافة والتحسين وان هذه الحملة سوف يكون لها الاثر في الكبير في رفع اكوام القمامة من بعض الاحياء والشوارع العامة من مدينة الحزم وبعض المناطق المجاورة من الحزم الاستاذ يحي عليان وكيل الجوف لشئون الحزم عبر عن سعادته في تنفيذ الحملة الحملة الوطنية للنظافة في مركز الجوف الحزم وبعض المناطق المجاورة للحزم وكما سيكون لهذه الحملة الاثر الكبير في رفع الوعي المجتمعي باهمية النظافة وفي احترام عامل النظافة الذي يبذل جهد كبير في عملية نظافة المدينة ومن اجل ان تبقي مدينة الحزم مركز المحافظة خالية من الامراض ومن تراكم القمامة المكدسة وفي ذات السياق اشار الاستاذ محسن الصر مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالجوف ان هذه الحملة تنفذ من تاريخ 12 ديسمبر الي 19ديسمبر من عام 2019م وبتمويل من مجموعة محسن الخضر للتجارة والاستثمار الذي كان له الدور الكبير في الاسهام الكبير في تمويل الحملة الوطنية للنظافة فله كل الشكر والتقدير علي دعم هذه الحملة وفي الاطار نفسه اكد الاستاذ صالح السقاف مندوب مجموعة محسن الخضر للتجارة والاستثمار ان هذه الحملة تاتي في اطار الاهتمام من قبل مجموعة محسن الخضر للتجارة والاستثمار في مجال القطاعات التي تهم المواطن وتخفف من المعاناة علي المواطنون وعلي ان تبقي مركز الجوف منطقة نظيفة وخالية من القمامة وان المجموعة لن تالوا جهدا في تنفيذ اي انشطة او فعاليات تخدم المجتمع حضر تدشين الحملة الشيخ ربيش بن عسكر امين عام المجلس المحلي بالحزم والاستاذ مفرج الوبس مدير مكتب التربية والتعليم بالحزم وعدد من الاعلاميين وعمال النظافة

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