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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ...طائرة اماراتية مقاتلة تستهدف قوات الشرعية وتتحدى القوات السعودية في الجنوب والمحافظ يستغيث بالرئيس هادي ..تفاصيل مرعبة

في تطور جديد للاستفزاز الاماراتي في اليمن كشف محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، عن اعمال عدائية تمارسها القوات الإماراتية ضد الجيش الوطني بالمحافظة، مطالبا رئيس الجمهورية بسرعة إيقافها.

وقال محافظ شبوة في برقية بعثها إلى رئيس الجمهورية " إنه تلقى بلاغا من القوات السعودية في مطار عتق يطلب التسهيل بمرور قوة إماراتية من بلحاف إلى معسكر العلم، وعلى الفور أصدر توجيهاته لكافة النقاط العسكرية، إلا أنه تفاجأ باستفزازات مارستها تلك القوات على أفراد الجيش والامن في النقاط المنتشرة.

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وأضاف محافظ شبوة" إن طائرات أباتشي حلقت فوق القوة الإماراتية التي توجهت نحو العلم، وفتح حاجز الصوت فوق النقاط العسكرية، ويدنوا من النقط، في نية جديدة لاستهداف الجيش والامن".

وأوضح أن المعسكر الذي يتم تبديل طاقمه كل خمسة عشر يوما، يستخدم لتمرير الأسلحة من القوات الإمارتية إلى المليشيات التي تهاجم قوات الجيش والامن بين وقت وأخر، وليس لدى هذه القوات أي مهام آخر.

وطالب محافظ شبوة رئاسة الجمهورية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف عبث واستفزاز القوات الإمارتية تجاه قوات الجيش والامن، وأبناء شبوة بشكل عام.

يشار إلى أن اتفاق الرياض يشهد حتى اللحظة فشلا ذريعا بسبب تعنت المجلس الإنفصالي الذي يحظى بدعم إماراتي واسع.