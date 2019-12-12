بينما يلهو حاكم دبي مع الخيول.. الأميرة هيا تعود لملاحقته قضائياً وتدخل للمحكمة بابتسامة الواثق بالنّصر

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الأميرة هيا بنت الحسين، الأخت غير الشقيقة لملك الأردن، ظهرت مبتسمة خلال صور التقطت لها، عند دخولها قاعة المحكمة في لندن لتبيين دعواها ضد حاكم دبي محمد بن راشد.

وأضافت الصحيفة أن المعركة القضائية الحالية لا تدور حول الخلافات المالية، وتنصب فقط على مسألة حضانة الأطفال، إذ أعربت الأميرة هيا عن خشيتها من أن تتعرض ابنتها إلى زواج قسري بإجبار والدها.

ولفتت الصحيفة إلى أن من بين الأمور التي طرحتها الأميرة هيا، العنف الأسرى في قصور محمد بن راشد، في إشارة إلى أنها بيئة غير صالحة لأن يعيش ابناها فيها.

وذكرت الصحيفة أن محمد بن راشد يستمر في الغياب عن جلسات المحكمة.

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وكان الطرفان، أكدا في بيان بتموز/ يوليو الماضي أن القضية لا تتعلق بطلاق أو أمور مالية وإنما تقتصر على رعاية الطفلين.

وتزوج الشيخ محمد (70 عاما) وهو أيضا نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس وزرائها هيا في عام 2004 فيما كان يعتقد أنه الزواج السادس له. وأنجب الشيخ محمد أكثر من 20 ولدا وبنتا من زيجات مختلفة، بينهما “الجليلة وزايد” من زيجته من الأميرة هيا.

يذكر أن الأميرة هيا تعلمت في بريطانيا ونافست في سباق قفز السدود للفروسية في أولمبياد عام 2000 في سيدني. وكثيرا ما حضرت سباقات رويال أسكوت البريطانية للخيول مع زوجها أحد مؤسسي اصطبلات جودولفين لسباق الخيول في بريطانيا.