شكرا لمتابعة خبر عن إسرائيل تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف عن تحرك ‘‘نووي’’ مدمر في قلب السعودية.. وتنشر (صور فضائية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إنه تم اكتشاف مرابض كبيرة من اليورانيوم، داخل الأراضي السعودية، مشيرة إلى أن صورا للأقمار الصناعية، أظهرت أن المملكة هذا العام، بنت ولأول مرة وبمساعدة خارجية ـ لم تحددها ـ مصنعا لصواريخ أرض أرض بعيدة المدى ومفاعلا نوويا بحثيا، وقالت الصحيفة إن في السعودية يعمل مركزان بحثيان للبحوث النووية، أحدهما معلن والآخر "تخفي أعماله" ويكثر فيه المخفي على الظاهر بحسب وصف الصحيفة.

وفي مارس عام 2018، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صراحة، إنه إذا اكتسبت إيران قوة نووية عسكرية، فإن المملكة ستكتسب قوة مشابهة وبلا إبطاء.



وفي أكتوبر من العام الجاري 2019، أكد وزير الطاقة الأمريكي "ريك بيري" بأن الاتصالات بشأن تقديم مساعدات للمشروع النووي السعودي تتقدم إلى الأمام, وأشار بيري إلى أن نية الطرفين التوقيع على اتفاق" 123"

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