شركة تبغ يمنية تدشن أولى مشاريعها في الخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

دشنت شركة كمران للصناعة والاستثمار اليوم أولى مشاريعها خارج اليمن والمتمثل في مصنع كمران الأردن البالغ تكلفة مرحلتيه 27 مليون دولار والذي يعد اكبر مشروع استثماري يمني في الاردن.



وشركة كمران تأسست عام 1963م حيث تملك الحكومة اليمنية 81ر27 منها في حين تبلغ حصة شركة التبغ البريطانية الامريكية 25 %، ونسبة 33 % اكتتاب عام بينما يملك البنك اليمني للانشاء والتعمير 66ر13 %.

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وافتتح نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي وسفير اليمن في الأردن علي العمراني اليوم المرحلة الأولى من المصنع البالغ تكلفتها 17 مليون دولار بعد الانتهاء من تركيب خطوط الإنتاج الخاصة بالسجائر(الرفيعة) من علامات ( كمران ، ريدان ، وكريتر).

وجرى الإفتتاح بحضور السفير البريطاني لدى اليمن مايكل ارون ـ والتي تعد شركة التبغ البريطانية احد شركاء شركة كمران ، والسفير الأردني لدى اليمن سلمان الغويري، وعضو مجلس إدارة شركة كمران اقبال بهادر ورئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة الدكتور خلف الهميسات ومدير عام المناطق الحرة مشهور الطراونة .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالحافظ السمة ان المرحلة الثانية والمتمثلة في تركيب خطوط انتاج سجائر (الكينج سايز) بانواعها ستبلغ تكفتها 10 ملايين دولار ليبلغ اجمالي المرحلتين قرابة 27 مليون دولار.

وعقب الافتتاح طافوا باقسام المصنع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 15 الف كرتون في الشهر.